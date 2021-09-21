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В Киеве из-за футбола могут закрыть три станции метро

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 18:42
В Киеве из-за футбола могут закрыть три станции метро - Фото
Фото: Facebook / Киевский метрополитен

Завтра, 22 сентября, в Киеве могут закрыть на вход три станции метро. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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Изменения в работе транспорта связаны с футбольным матчем на НСК Олимпийском. Будут играть команды "Динамо" и "Шахтер". Начало в 21:00.

После игры на вход могут закрыть станции:

  • Олимпийская;
  • Дворец спорта; 
  • Площадь Льва Толстого.

Перед игрой могут закрыть только станцию Олимпийская. 

Скриншот

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Владислава Михайленко
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