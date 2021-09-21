В Киеве из-за футбола могут закрыть три станции метро
21.09.2021, 18:42
Фото: Facebook / Киевский метрополитен
Завтра, 22 сентября, в Киеве могут закрыть на вход три станции метро. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
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Изменения в работе транспорта связаны с футбольным матчем на НСК Олимпийском. Будут играть команды "Динамо" и "Шахтер". Начало в 21:00.
После игры на вход могут закрыть станции:
- Олимпийская;
- Дворец спорта;
- Площадь Льва Толстого.
Перед игрой могут закрыть только станцию Олимпийская.
- 17 сентября 2021 года в Киеве начались проверки наземного общественного транспорта.
- С 23 сентября по всей Украине будет введена желтая зона.
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