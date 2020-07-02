В Киеве из-за коронавируса закрыли три сервисных центра МВД

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

В Киеве у работников трех сервисных центром Министерства внутренних дел обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что центры, в которых работали заразившиеся COVID-19, закрыты. Больные отправлены на самоизоляцию под наблюдение врача.

Это сервисные центры МВД №8045, №8049 (Киев, ул. Павла Усенко, 8), №8046 (Столичное шоссе, 104).

В МВД сообщают, что граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.

Также сообщается, что сервисный центр МВД №8047 (Киев, ул. Большая Кольцевая, 110а) вновь открылся и работает.

Сегодня, 2 июля, в Киеве заболели COVID-19 104 человека, умерли трое, выздоровели 44 пациента. За все время эпидемии в столице зафиксировали 5242 заболевших коронавирусом, умерли 111 человек, выздоровели 1642 пациента.