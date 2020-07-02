Коронавирус. В Киеве и пяти областях больше всего заболевших за сутки – карта

Иллюстративное фото: Роман Балук

За прошедшие сутки больше всего новых заболевших коронавирусной болезнью выявили в Киеве и пяти областях, ни одного диагноза COVID-19 не поставили в двух областях.

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Лидеры по суточной заболеваемости – Львовская область (152 случая за сутки), Киев (104) и Ровенская (93) область. Также 85 заболевших было в Закарпатской области и 81 - в Волынской. В Донецкой области, где зафиксировали относительно невысокое (меньше 1000) число зараженных за время эпидемии, за прошедшие сутки выявили сразу 78 заболевших.

Ни одного нового заболевшего не было в Николаевской и Черкасской областях.

Развитие эпидемии коронавируса по регионам:

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Львовская область - 5730 заболевших (152 за сутки);

Киев - 5242 (104);

Черновицкая - 4894 (44);

Ровенская - 3877 (93);

Закарпатская - 3048 (85);

Киевская - 2655 (44);

Волынская - 2508 (81);

Ивано-Франковская - 2489 (51);

Харьковская - 2207 (38);

Тернопольская - 1958 (28);

Винницкая - 1895 (19);

Одесская - 1736 (24);

Житомирская - 1421 (13);

Днепропетровская - 1095 (5);

Хмельницкая - 805 (2);

Кировоградская - 650 (3);

Черкасская - 645 (0);

Запорожская - 576 (4);

Донецкая - 562 (78);

Черниговская - 547 (9);

Николаевская - 447 (0);

Полтавская - 320 (1);

Сумская - 302 (5);

Херсонская - 194 (1);

Луганская - 83 (1).

Отсутствует статистика заболеваемости на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

В Украине за сутки выявили 889 новых заболевших, что на 225 случаев больше, чем днем ранее. За все время эпидемии зафиксировано 45 887 заразившихся, из которых умерли 1185 человек. Выздоровели 20 053 инфицированных.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

продлил дополнительные ограничения За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19, несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

1 июля в Киеве ужесточили карантин.

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