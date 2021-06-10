В Киеве изменили условия подачи петиций

В Киевском городском совете изменили порядок подачи и рассмотрения электронных петиций. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорсовета.

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Как отмечается, количество подписей, необходимых для поддержания петиции, уменьшено с 10 000 до 6000.

По словам заммэра Киева Владимира Бондаренко, 10 000 подписей за 90 дней – необоснованно с точки зрения количества киевлян.

"Предлагается установить проходной барьер для поддержки электронных петиций на уровне 0,2% численности населения Киеве, или 6000 человек, и уменьшить время для голосования до 60 календарных дней из расчета 100 подписей за один календарный день", – отметил Бондаренко.

Авторизовать граждан будут через официальный сайт Киевского горсовета, сайт общественного объединения через карточку киевлянина, Bank-ID, Mobile-ID, с помощью электронной цифровой подписи.

Текст электронной петиции опубликуют в течение трех рабочих дней со дня направления ее автором после прохождения модерации.

Рассмотрение электронной петиции, которая набрала необходимое количество подписей, – не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования информации о его начале.

Затем мэр назначает ответственного заместителя, который в течение 30 дней с момента подписания ответа на поддержку петиции разрабатывает с автором план по ее реализации.

Ранее сообщалось, что в Киевском горсовете портал электронных петиций планируют интегрировать в приложение "Дія".

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Наталия Медведева

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