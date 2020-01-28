В Киеве коронавируса нет - КГГА

На данный момент в Киеве не зарегистрирован коронавирус. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"К счастью, в Киеве на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Хочу напомнить, что город полностью готов и организационно, и технически, и технологически, чтобы дать ответ на любые вызовы в части гриппа и ОРВИ, к которым относится и коронавирус", - сказал он.
Поворозник призвал не заниматься самолечением и напомнил, что коронавирусы диагностируются с 1979 года, и в Киеве есть несколько лабораторий с необходимыми реагентами для проведения исследований.
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