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В Киеве коронавируса нет - КГГА

В Киеве коронавируса нет - КГГА - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
28.01.2020, 13:55

Однако город готов во всеоружии встретить вирус, если он появится

На данный момент в Киеве не зарегистрирован коронавирус. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"К счастью, в Киеве на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Хочу напомнить, что город полностью готов и организационно, и технически, и технологически, чтобы дать ответ на любые вызовы в части гриппа и ОРВИ, к которым относится и коронавирус", - сказал он.

Поворозник призвал не заниматься самолечением и напомнил, что коронавирусы диагностируются с 1979 года, и в Киеве есть несколько лабораторий с необходимыми реагентами для проведения исследований.

  • До конца этой недели или в начале следующей в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики заболевания коронавирусом из Китая.
  • Минздрав сообщает, что обнаруженный в Украине коронавирус не является новым коронавирусом 2019-nCoV. 

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