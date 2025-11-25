В Киеве людей не пустили в укрытие. Полиция отреагировала – видео

Во время атаки в Подольском районе столицы людям запретили находиться в укрытии

Укрытие (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 25 ноября людей не пускали в укрытие, расположенное в одной из библиотек Подольского района. Видео обнародовано Telegram-каналом Реальный Киев. В полиции уже проводят проверку.

Инцидент произошел в одном из подвальных помещений, используемом в качестве укрытия. На распространенных кадрах видно, как одна из участниц конфликта требует доступа к укрытию. Женщина настаивала, чтобы ее пустили внутрь, поскольку "это гражданское укрытие для всех."

Другая участница не пускала в помещение, отмечая, что люди "сделали здесь для себя все". Как отмечается в сообщении, в результате – люди с детьми сидели в коридорах.

В полиции рассказали, что обнаружили публикацию во время мониторинга социальных сетей. Правоохранители прибыли на место происшествия и установили участников инцидента.

Конфликт между гражданами был урегулирован. Сейчас идет проверка, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.