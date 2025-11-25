В Києві людей не пустили в укриття. Поліція відреагувала – відео

Під час атаки в Подільському районі столиці людям заборонили перебували в укритті

Укриття (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 25 листопада людей не пускали до укриття, що розташоване в одній із бібліотек Подільського району. Відео оприлюднено Telegram-каналом Реальний Київ. В поліції вже проводять перевірку.

Інцидент стався в одному з підвальних приміщень, що використовується як укриття. На поширених кадрах видно, як одна з учасниць конфлікту вимагає доступу до укриття. Жінка наполягала, щоб її пустили всередину, оскільки "це цивільне укриття для всіх."

Інша учасниця не пускала в приміщення, зазначаючи, що люди "зробили тут для себе все". Як зазначається в повідомленні, в результаті – люди з дітьми сиділи в коридорах.

В поліції розповіли, що виявили публікацію під час моніторингу соціальних мереж. Правоохоронці прибули на місце події та встановили учасників інциденту.

Конфлікт між громадянами було врегульовано. Наразі триває перевірка, поліціянти з'ясовують всі обставини події.