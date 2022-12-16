В Киеве метро остановилось до конца дня – КГГА

В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда столичного метрополитена сегодня до конца дня не будут курсировать. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

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Подземные станции будут работать в режиме укрытия.

В КГГА сообщили также, что сегодня в Киеве курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, частично дублирующих схемы маршрутов метрополитена, отметили в мэрии.

"Частным перевозчикам Киева предоставлено поручение обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай", – говорится в сообщении.

Список автобусных маршрутов по ссылке.

После массированного ракетного налета днем 5 декабря страна-террорист Россия выждала десять дней и 16 декабря продолжила попытки разрушить энергосистему Украины новыми атаками издалека. По территории Украины российские террористы выпустили более 60 ракет.

В результате удара повреждения получили энергообъекты в Киеве, на юге и востоке Украины.

Укрэнерго объявило о чрезвычайной ситуации.

Вадим Ребрина

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