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В Киеве мужчина получил 6 лет тюрьмы за "минирование" метро

В Киеве мужчина получил 6 лет тюрьмы за "минирование" метро - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
14.11.2019, 15:00

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление

В Киеве суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании станции метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В июле 2018 г указанный гражданин сообщил на спецлинию 102 о подготовке взрыва на станции метро "Гидропарк".

По результатам проверки взрывных устройств на станции обнаружено не было.

После установления личности "минера" выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

По данным полиции, с 2014 года метрополитен "минировали" порядка 200 раз. 

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метро приговор гидропарк минирование
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