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21.06.2019, 15:50

В Киеве на этих выходных закроют три станции метро

В Киеве на этих выходных закроют три станции метро - Фото
Фото: LIGA.net

Некоторые станции будут закрывать на вход и выход из-за мероприятий в центре столицы

На выходные, 22 и 23 июня, в связи с проведением массовых мероприятий в центре Киева, в работе столичного метрополитена произойдут изменения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Изменения коснутся станций Дворец спорта, Площадь Льва Толстого и Театральная.

С 18:00 22 июня до окончания работы метро закроют на вход и выход станции Площадь Льва Толстого, Дворец спорта. Эти станции будут работать только в режиме пересадочного узла.

23 июня с начала работы метро до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции Площадь Льва Толстого, Дворец спорта. Поезда будут проезжать их без остановки.

С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют станцию Театральная (будет работать для пересадки).

23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Как сообщалось ранее, 23 июня в центре Киева пройдет КиевПрайд. 19 июня суд отказался запретить марш.

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Теги: киев, метро
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