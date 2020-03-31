В Киеве на коронавирус будут проверять всех больных пневмонией - Кличко

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

С сегодняшнего дня в Киеве на коронавирусную инфекцию COVID-19 будут проверять всех пациентов с диагнозом "пневмония". Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, на сегодня экспресс-тестами в столице протестировали 1900 человек, лабораторно обработанных 813 образцов, еще на исследовании в Киевском лабораторном центре Минздрава находятся 218 образцов.

"Замечу, что мы начали тестирование всех пациентов с диагнозом воспаление легких. Поскольку у многих осложнением перенесения заболеваний является именно воспаление легких", - подчеркнул Кличко.

Доктор Евгений Комаровский отмечал, что пневмония бывает двух видов и может вызываться бактериями или вирусами. По его словам, вирус гриппа или коронавируса не задерживается в верхних дыхательных путях, попадает в легкие и вызывает воспалительный процесс. Возникает вирусная пневмония.

Сегодня Кличко заявлял, что за минувшие сутки в Киеве зафиксированы пять новых случаев COVID-19: четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина - медработник 55 лет. Всего заболели 107 человек.

В Ивано-Франковске по состоянию на 30 марта проверили с помощью экспресс-тестов 154 человек с пневмонией, у 57 из них – положительный результат на коронавирус COVID-19.

По состоянию на 10:00 31 марта, в Украине зафиксированы 549 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 13 летальных, восемь пациентов выздоровели. За сутки - 69 новых случаев.

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