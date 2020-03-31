Ивано-Франковск. Пневмония у 154 человек, у 57 экспресс-тесты показали COVID-19

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Ивано-Франковске по состоянию на 30 марта проверили с помощью экспресс-тестов 154 человек с пневмонией, у 57 из них – положительный результат на коронавирус COVID-19. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив.

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Результаты еще должен подтвердить лабораторный ПЦР-анализ.

"В наших стационарах городских с пневмонией находятся 154 человека. Буквально за день поступили дополнительно 17 жителей нашего города с пневмонией. Проведено 150 быстрых тестов, экспресс-тестов, из которых выявлены 57 положительных результатов. Из них уже 43 передали в соответствующую лабораторию", - отметил Марцинкив.

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Он добавил, что все ожидают заключение ПЦР-тестов, предположив, что может быть так, что большинство из них будут подтверждены.

Доктор Евгений Комаровский отмечал, что пневмония бывает двух видов и может вызываться бактериями или вирусами. По его словам, вирус гриппа или коронавируса не задерживается в верхних дыхательных путях, попадает в легкие и вызывает воспалительный процесс. Возникает вирусная пневмония.

Мэр сообщил, что в городе официально подтверждены 16 COVID-19, еще два случая из села Чукаловка (один - летальный) и один из Черниева. В области, по данным Минздрава на 10:00 31 марта, уже 45 инфицированных.

Марцинкив уточнил, что с 30 марта жители города и пригородных сел также могут поступать с подозрениями на коронавирус и в другие городские медучреждения (4).

По состоянию на 10:00 31 марта, в Украине зафиксированы 549 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 13 летальных, восемь пациентов выздоровели. За сутки - 69 новых случаев.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

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