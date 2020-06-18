В Киеве на на месяц ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе и под ним

В Киеве на на Воздухофлотском путепроводе и под ним на месяц частично ограничат движение. Об этом сообщает в Facebook Киевавтодор.
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Отмечается, что дорожники будут проводить противоаварийные работы, которые начнутся в 8:00 19 июня и должны закончиться 19 июля.
Сообщается, что во время работ движение на путепроводе будет частично ограничено. Также будет ограничено движение под путепроводом на одну полосу в сторону Святошино.
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