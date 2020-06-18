В Киеве на на месяц ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе и под ним

Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве на на Воздухофлотском путепроводе и под ним на месяц частично ограничат движение. Об этом сообщает в Facebook Киевавтодор.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что дорожники будут проводить противоаварийные работы, которые начнутся в 8:00 19 июня и должны закончиться 19 июля.

Сообщается, что во время работ движение на путепроводе будет частично ограничено. Также будет ограничено движение под путепроводом на одну полосу в сторону Святошино.

5 июня сообщалось, что в новом проекте столичного Генплана предлагается запретить строительство высотных домов в центре Киева.

Читайте также: Киев поднялся на 44 места в рейтинге Mercer самых дорогих городов для эмиграции