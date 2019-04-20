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20.04.2019, 13:02

В Киеве на Пасху продлят время работы транспорта

В Киеве на Пасху продлят время работы транспорта - Фото
Фото: LIGA.net

Киевский метрополитен в ночь с 27 на 28 апреля будет работать на один час дольше

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В Киеве во время празднования Пасхи, 28 апреля, и проведения поминальных дней будет продлена работа городского пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Киевский метрополитен в ночь с 27 на 28 апреля будет работать на один час дольше, а 28 апреля еще на час раньше.

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Заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры Дмитрий Рахматуллин отметил, что предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь с 27 апреля на 28 апреля на один час и начать работу 28 апреля на час раньше.

Будет организована перевозка пассажиров маршрутами, проходящими возле станций метро.

Планируется увеличить количество единиц транспорта, курсирующего возле мест проведения богослужений, у самых мест богослужений во время празднования Пасхи ввести дополнительные остановки.

Всего дополнительно планируется привлечь 407 единиц подвижного состава, будет работать 2265 единиц транспорта.

20 марта 2019 года сообщалось, что строительство пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск полностью соответствует действующему законодательству.

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Теги: транспорт, киев, метро
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