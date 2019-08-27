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В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус с людьми: фото

В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус с людьми: фото - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua
27.08.2019, 18:57

Микроавтобус, по данным правоохранителей, стоял ночью в лесопосадке на улице Электриков. В нем находились четыре человека

В ночь на 27 августа на улице Электриков в Киеве неизвестные подожгли микроавтобус с людьми и скрылись. Пассажиры успели покинуть салон, поэтому жертв удалось избежать, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Микроавтобус, по данным правоохранителей, стоял в лесопосадке на Электриков. В нем находились четыре человека.

Неожиданно к авто подбежали неизвестные в масках и черной форме без опознавательных знаков и распылили в окно слезоточивый газ, рассказали в полиции.

По словам потерпевших, злоумышленников было восемь человек.

"Мужчины выбежали из автомобиля, а злоумышленники в этот момент забросили в салон зажигательную смесь. Когда микроавтобус начал гореть, нападавшие скрылись. Пострадавшие сразу же вызвали спасателей и полицию", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобиль полностью сгорел. 

Полиция открыла уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК).

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