В Киеве обновили карту укрытий и бомбоубежищ

В Киеве обновили и уточнили интерактивную карту с адресами укрытий и бомбоубежищ на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В КГГА сообщили, что карту изменили в начале февраля 2022 года, так как некоторые данные были устаревшими – их вносили с начала 2014 года.

Теперь на карте есть отметки с уточнениями, какое именно сооружение двойного использования находится по адресу: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро, а также обустроен ли там пандус. Также есть разбивка по районам.

Есть и алгоритм действий для киевлян, которые обнаружат пригодное для укрытия подвальное или другое помещение возле своего места жительства.

По данным КГГА, сейчас в Киеве для спасения населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера насчитывается около 5000 укрытий. В мирное время постройки могут использоваться для хозяйственной деятельности – сейчас это могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. "Но в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению", – отметили в КГГА.

В Киеве создан 10-дневный запас топлива на случай чрезвычайной ситуации, а предприятия критической инфраструктуры снабжены автономной системой связи, сообщил мэр Виталий Кличко. Также в столице создали комиссии по эвакуации населения на случай нового вторжения России.

С 14 по 19 февраля полиция переведена на усиленный режим несения службы.

В Украине формируется резерв сил территориальной обороны на случай широкомасштабного вторжения РФ.

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Оксана Житнюк

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