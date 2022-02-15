В Киеве обновили карту укрытий и бомбоубежищ
В Киеве обновили и уточнили интерактивную карту с адресами укрытий и бомбоубежищ на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В КГГА сообщили, что карту изменили в начале февраля 2022 года, так как некоторые данные были устаревшими – их вносили с начала 2014 года.
Теперь на карте есть отметки с уточнениями, какое именно сооружение двойного использования находится по адресу: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро, а также обустроен ли там пандус. Также есть разбивка по районам.
Есть и алгоритм действий для киевлян, которые обнаружат пригодное для укрытия подвальное или другое помещение возле своего места жительства.
По данным КГГА, сейчас в Киеве для спасения населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера насчитывается около 5000 укрытий. В мирное время постройки могут использоваться для хозяйственной деятельности – сейчас это могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. "Но в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению", – отметили в КГГА.
- В Киеве создан 10-дневный запас топлива на случай чрезвычайной ситуации, а предприятия критической инфраструктуры снабжены автономной системой связи, сообщил мэр Виталий Кличко. Также в столице создали комиссии по эвакуации населения на случай нового вторжения России.
- С 14 по 19 февраля полиция переведена на усиленный режим несения службы.
- В Украине формируется резерв сил территориальной обороны на случай широкомасштабного вторжения РФ.
Читайте также мнение: Без паники. Происходит самая масштабная информационная спецоперация США в интересах мира
Комментарии