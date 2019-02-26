В Киеве образовались многочисленные пробки

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В Киеве утром сегодня, 26 февраля, образовались многочисленные пробки.

По данным Google Maps, па правом берегу пробки на улицах Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, Владимирском спуске, улице Большая Житомирская, улице Бульварно-Кудрявская, бульваре Шевченко, улице Саксаганского, улице Вячеслава Черновола, улице Михаила Бойчука.

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Также зафиксированы заторы на улице Большая Васильковская, проспекте Валерия Лобановского, Чоколовском бульваре, улицах Вадима Гетьмана, проспекте Победы и проспекте Леся Курбаса.

Пробки наблюдаются в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Шулявская", "Политехнический институт", "Голосеевская", "Дарница", "Славутич", "Осокорки".

Движение также затруднено на Дарницком мосту, мосту Патона и Северном мосту.

На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, улице Центральная, Харьковском шоссе, проспекте Освободителей, Броварском проспекте.

Ранее сообщалось, что сегодня ожидается мокрый снег на большинстве территории страны. В Киеве - мокрый снег, местами дождь, ветер.