В Киеве ожидается сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение
21 марта в Киеве ожидаются порывы ветра от 15 до 18 м/с, в связи с этим в столице объявлен первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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В мэрии дали основные рекомендации для жителей города во время сильного ветра:
- все окна должна быть плотно закрыты, с балконов и лоджий нужно убрать предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
- в случае сильного ветра нужно спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать нахождения около больших деревьев, в особенности тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев, веток или травмировании людей нужно немедленно обращаться по номеру 101 или 103.
- С 22 марта в ряде областей Украины ожидается мокрый снег с дождем.
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