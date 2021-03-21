В Киеве ожидается сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение

21 марта в Киеве ожидаются порывы ветра от 15 до 18 м/с, в связи с этим в столице объявлен первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В мэрии дали основные рекомендации для жителей города во время сильного ветра:

- все окна должна быть плотно закрыты, с балконов и лоджий нужно убрать предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;

- в случае сильного ветра нужно спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

- избегать нахождения около больших деревьев, в особенности тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев, веток или травмировании людей нужно немедленно обращаться по номеру 101 или 103.

С 22 марта в ряде областей Украины ожидается мокрый снег с дождем.

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Владислав Сердюк

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