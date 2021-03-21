В понедельник в Украину вернется мокрый снег с дождем – прогноз погоды на неделю

Завтра, 22 марта, в западных и центральных областях Украины ожидается мокрый снег с дождем. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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22 марта мокрый снег с дождем ожидается днем в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В остальных областях прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем температура будет от 2 до 7 градусов тепла, ночью от 0 до -7 градусов мороза.

23 марта мокрый снег ожидается уже почти по всей стране, кроме ряда областей: Луцкой, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой. Температура от 2 до 7 градусов тепла днем, а ночью от 0 до -5 градусов мороза.

Теплеть начнет лишь к концу недели. 25 марта ожидается от 3 до 9 градусов тепла днем, а ночью 1 до -5 градусов.

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Владислав Сердюк

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