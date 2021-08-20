В Киеве открылась онлайн-запись на прививку от COVID-19 второй дозой вакцины Moderna

В Киеве открыта онлайн-запись на вакцинацию против COVID-19 второй дозой препарата компании Moderna. Об этом сообщает в Telegram Helsi.me.

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Получить прививку второй дозой вакцины Moderna на базе Международного выставочного центра в Киеве можно будет с 25 августа по 5 сентября 2021-го. Записаться можно здесь.

Также привиться можно в медучреждениях Киева, запись здесь.

В Helsi подчеркнули, что записаться на прививку можно только при необходимости второй дозы вакцины Moderna. Медучреждение скорее всего откажет в прививке этой вакциной, если человек запишется и придет получить первую дозу. Однако будет предложена одна из трех других вакцин, которые есть в наличии – CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca.

В Киеве с 19 по 24 августа работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

Также с 19 по 22 августа на Оболони прививку можно сделать в автобусе, переоборудованном в мобильный центр.

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Оксана Житнюк

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