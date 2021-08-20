UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве открылась онлайн-запись на прививку от COVID-19 второй дозой вакцины Moderna

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 10:29
В Киеве открылась онлайн-запись на прививку от COVID-19 второй дозой вакцины Moderna - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)

В Киеве открыта онлайн-запись на вакцинацию против COVID-19 второй дозой препарата компании Moderna. Об этом сообщает в Telegram Helsi.me.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Получить прививку второй дозой вакцины Moderna на базе Международного выставочного центра в Киеве можно будет с 25 августа по 5 сентября 2021-го. Записаться можно здесь.

Также привиться можно в медучреждениях Киева, запись здесь.

В Helsi подчеркнули, что записаться на прививку можно только при необходимости второй дозы вакцины Moderna. Медучреждение скорее всего откажет в прививке этой вакциной, если человек запишется и придет получить первую дозу. Однако будет предложена одна из трех других вакцин, которые есть в наличии – CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca.

  • В Киеве с 19 по 24 августа работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19.
  • Также с 19 по 22 августа на Оболони прививку можно сделать в автобусе, переоборудованном в мобильный центр.

Читайте также: Ляшко: Среди заболевших COVID-19 в Украине за три месяца – меньше 1% вакцинированных

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев вакцинация запись коронавирус Moderna вторая доза
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 