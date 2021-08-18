В Киеве завтра появится новый пункт вакцинации: прививки от ковида будут делать в автобусе

В Киеве завтра, 19 августа, откроется еще один пункт вакцинации. Прививку можно будет сделать в автобусе, переоборудованном в мобильный центр. Об этом сообщает пресс-служба Оболонской райадминистрации.

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Автобус будет находиться возле станции метро Героев Днепра.

С 19 по 22 августа 2021-го здесь можно будет сделать прививку от коронавируса. Вакцинировать всех желающих будут с 09:00 до 13:00.

Используемые вакцины – CoronaVac и AstraZeneca.

При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

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Оксана Житнюк

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