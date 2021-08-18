В Киеве завтра появится новый пункт вакцинации: прививки от ковида будут делать в автобусе
18.08.2021, 12:30
Вакцина Vaxzevria от Oxford-AstraZeneca (фото - ЕРА)
В Киеве завтра, 19 августа, откроется еще один пункт вакцинации. Прививку можно будет сделать в автобусе, переоборудованном в мобильный центр. Об этом сообщает пресс-служба Оболонской райадминистрации.
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Автобус будет находиться возле станции метро Героев Днепра.
С 19 по 22 августа 2021-го здесь можно будет сделать прививку от коронавируса. Вакцинировать всех желающих будут с 09:00 до 13:00.
Используемые вакцины – CoronaVac и AstraZeneca.
При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
- Минздрав пока не планирует вводить привилегии для вакцинированных от коронавируса. В МОЗ говорят, что сейчас лишь 7-8% населения привито двумя дозами – привилегии же возможны после 50%.
- В то же время в МОЗ предупреждают: более заразный штамм коронавируса дельта вытеснит остальные – необходимо вакцинироваться. Прививки от COVID-19 доступны всем желающим взрослым и в некоторых случаях детям старше 12 лет.
- 17 августа в Украине выявили 1447 заболевших COVID-19. Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (181).
Читайте также: Ляшко: Среди заболевших COVID-19 в Украине за три месяца – меньше 1% вакцинированных
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