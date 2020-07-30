В Киеве переулок назовут именем журналиста, который рассказал миру о Голодоморе

Новый переулок в Шевченковском районе назван именем британского журналиста Гарета Джонса

Сегодня, 30 июля, Киевсовет принял решение о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей и скверов столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Новый переулок в Шевченковском районе назван именем Гарета Джонса, известного журналиста, который первым в западной прессе рассказал о Голодоморе в Украине в 1932-1933 годах.

Безымянному переулку в Дарницком районе присвоили имя Якова Щеголева, выдающегося украинского поэта, представителя течения украинского романтизма в литературе, популяризатора украинского исторического прошлого и культуры на Слобожанщине.

Безымянная площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной в Днепровском районе теперь названа площадью Сергея Набоки, выдающегося украинского журналиста, правозащитника и диссидента, одного из родоначальников независимых СМИ в Киеве и Украине.

Улицу Димитрова в Деснянском районе переименовали в улицу Никифора Дровняка - украинского художника-примитивиста лемковского происхождения.

Получили названия и зеленые зоны столицы.

Сквер на углу улиц Зоологической и Дегтяревской в ​​Шевченковском районе получил название Мюнхенский в честь 30-летия связи городов-побратимов Мюнхена и Киева.

Сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе назван именем Муслима Магомаева – в честь популярного оперного и эстрадного певца и композитора.

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Наталия Медведева

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