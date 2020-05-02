В Киеве почти 1500 заболевших COVID-19, за сутки 41 случай: карта по районам

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 41 человека (днем ранее - у 52), больше всего новых случаев - в Дарницком районе. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди заболевших - пятеро медиков и два священнослужителя: один из Киево-Печерской Лавры, а другой - священник из Храма преподобного Феодора Освященного на Овручской улице.
Всего в Киеве 1494 подтвержденных случая COVID-19, 25 пациентов умерли, 80 выздоровели.
Больше всего заболевших в Печерском районе - 325, больше всего новых случаев в Дарницком районе - 10 за сутки.
(Нажмите, чтобы увеличить)
Данные по районам:
Печерский - 325 случаев (3 новых);
Дарницкий - 242 (10);
Соломенский - 146 (2);
Голосеевский - 144 (3);
Днепровский - 137 (5);
Деснянский - 129 (4);
Шевченковский - 111 (2);
Оболонский - 103 (4);
Святошинский - 86 (5);
Подольский - 71 (3).
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE