В Киеве почти 1500 заболевших COVID-19, за сутки 41 случай: карта по районам

Полицейские в киевском парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 41 человека (днем ранее - у 52), больше всего новых случаев - в Дарницком районе. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Среди заболевших - пятеро медиков и два священнослужителя: один из Киево-Печерской Лавры, а другой - священник из Храма преподобного Феодора Освященного на Овручской улице.

Всего в Киеве 1494 подтвержденных случая COVID-19, 25 пациентов умерли, 80 выздоровели.

Больше всего заболевших в Печерском районе - 325, больше всего новых случаев в Дарницком районе - 10 за сутки.

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Данные по районам:

Печерский - 325 случаев (3 новых);

Дарницкий - 242 (10);

Соломенский - 146 (2);

Голосеевский - 144 (3);

Днепровский - 137 (5);

Деснянский - 129 (4);

Шевченковский - 111 (2);

Оболонский - 103 (4);

Святошинский - 86 (5);

Подольский - 71 (3).

На утро 2 мая в мире коронавирус подтвержден у 3 401 310 человек, умерли от инфекции 239 614 пациентов, выздоровели 1 081 705.

На 09:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.

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