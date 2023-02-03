В Киеве прогремят взрывы, будут подрывать лед на реке. По Украине – воздушная тревога
Киевские власти предупредили горожан и гостей города, что 3 февраля на левом берегу Днепра и Оболонском районе могут быть громкие звуки взрывов – это саперы будут производить подрыв льда на Десне.
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Это необходимы, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.
Власти Киева призвали людей не паниковать.
В ночь на 21 января уже было такое же предупреждение.
На 11:30 утра в столице и по всей Украине продолжается воздушная тревога: в Беларуси в воздухе находится МиГ-31К ВКС РФ носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которая может долететь до любой точки на территории страны.
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