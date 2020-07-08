В Киеве с 9 июля ограничат движение по Шулявскому путепроводу

На Шулявском путепроводе будут проводиться дорожные работы

В Киеве с 9 июля частично ограничат движение транспорта по Шулявскому путепроводу. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Отмечается, что ограничение движения связано с подготовкой к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом путепровода.

По данным КГГА, срок выполнения работ составит 8-10 дней.

Наталия Медведева

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