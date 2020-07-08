В Киеве с 9 июля ограничат движение по Шулявскому путепроводу
08.07.2020, 21:42
Шулявский мост (Фото: пресс-служба КГГА)
На Шулявском путепроводе будут проводиться дорожные работы
В Киеве с 9 июля частично ограничат движение транспорта по Шулявскому путепроводу. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
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Отмечается, что ограничение движения связано с подготовкой к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом путепровода.
По данным КГГА, срок выполнения работ составит 8-10 дней.
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