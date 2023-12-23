В Киеве снесли памятник участникам "январского восстания" большевиков против УНР

Фото - КМДА

В Киеве коммунальщики демонтировали еще один символ большевистской тирании – памятник участникам "январского вооруженного восстания 1918 года". Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко, передает пресс-служба КГГА.

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"Идеологическая роль этого постамента заключалась в возвеличении большевиков, устроивших вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Нам десятилетиями навязывали в герои советских и имперских палачей. Теперь пора навсегда избавиться от вржеского культурологического влияния", – заявила Старостенко.

По информации коммунального предприятия "Киевблагоустройство", которое занималось демонтажем, памятник весил около 2,5 тонн.

Фото – КГГА

СПРАВКА. "Январский мятеж" или "январское восстание" – вооруженное выступление в Киеве 16 (29) января – 22 января (4 февраля) 1918 года, которое организовал киевский комитет Российской большевистской партии (РСДРП(б)) против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики во время наступления войск советской России в Киев. Мятеж длился семь дней и ускорил оккупацию Киева российскими большевиками. Киевский комитет большевиков выполнил свою задачу: выступление в Киеве задержало немногочисленную украинскую армию, оттянул на себя войска из Полтавщины и Черниговщины, что облегчило продвижение большевистских отрядов из России.

9 ноября в КГГА сообщили, что в столице уже снесли более 60 объектов, "подлежащих устранению из публичного пространства". На очереди на тот момент оставалось еще 56.

15 ноября в Киеве на Берестейском проспекте был демонтирован памятник Пушкину.

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