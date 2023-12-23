В Киеве снесли памятник участникам "январского восстания" большевиков против УНР
В Киеве коммунальщики демонтировали еще один символ большевистской тирании – памятник участникам "январского вооруженного восстания 1918 года". Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко, передает пресс-служба КГГА.
"Идеологическая роль этого постамента заключалась в возвеличении большевиков, устроивших вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Нам десятилетиями навязывали в герои советских и имперских палачей. Теперь пора навсегда избавиться от вржеского культурологического влияния", – заявила Старостенко.
По информации коммунального предприятия "Киевблагоустройство", которое занималось демонтажем, памятник весил около 2,5 тонн.
- 9 ноября в КГГА сообщили, что в столице уже снесли более 60 объектов, "подлежащих устранению из публичного пространства". На очереди на тот момент оставалось еще 56.
- 15 ноября в Киеве на Берестейском проспекте был демонтирован памятник Пушкину.
Читайте также: Памятник герою возле Киевской крепости. Что говорят автор скульптуры и искусствоведа