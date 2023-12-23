У Києві знесли пам'ятник учасникам "січневого повстання" більшовиків проти УНР
У Києві комунальники демонтували ще один символ більшовицької тиранії – пам'ятник учасникам "січневого збройного повстання 1918 року". Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко, передає пресслужба КМДА.
"Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", – заявила Старостенко.
За інформацією комунального підприємства "Київблагоустрій", яке займалося демонтажем, пам’ятник важив близько 2,5 тонн.
- 9 листопада в КМДА повідомили, що в столиці вже знесли понад 60 об'єктів, які "підлягають усуненню з публічного простору". На черзі на той момент залишалось ще 56.
- 15 листопада у Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник Пушкіну.
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