У Києві знесли пам'ятник учасникам "січневого повстання" більшовиків проти УНР

У Києві комунальники демонтували ще один символ більшовицької тиранії – пам'ятник учасникам "січневого збройного повстання 1918 року". Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко, передає пресслужба КМДА.

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"Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", – заявила Старостенко.

За інформацією комунального підприємства "Київблагоустрій", яке займалося демонтажем, пам’ятник важив близько 2,5 тонн.

Фото – КМДА

ДОВІДКА. "Січневий заколот" або "січневе повстання" — збройний виступ у Києві 16 (29) січня — 22 січня (4 лютого) 1918 року, який організував київський комітет Російської більшовицької партії (РСДРП(б)) проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки під час наступу військ радянської Росії на Київ. Заколот тривав сім днів та прискорив окупацію Києва російськими більшовиками. Київський комітет більшовиків виконав свою задачу: виступ у Києві затримав нечисленну українську армію, відтягнув на себе війська з Полтавщини і Чернігівщини, що полегшило просування більшовицьких загонів із Росії.

9 листопада в КМДА повідомили, що в столиці вже знесли понад 60 об'єктів, які "підлягають усуненню з публічного простору". На черзі на той момент залишалось ще 56.

15 листопада у Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник Пушкіну.

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