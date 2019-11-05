В Киеве три ребенка выпрыгнули из окна психбольницы

Психиатрическая больница имени Павлова (фото - VGORODE.UA.Киев)

Три несовершеннолетние девочки выпрыгнули из окна на втором этаже специализированного медучреждения в Киеве. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным правоохранителей, пациентки пытались сбежать из больницы. Старшая из них, 17-летний подросток, неудачно приземлилась – ее госпитализировали с переломом ноги. Еще двух 15-летних пациенток нашли спустя час после побега у родственницы.

В полиции не сообщают названия клиники, однако, по данным издания Информатор, речь идет о психиатрической больнице имени Павлова.

Ранее в Киеве из окна выбросилась ученица 7 класса.

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