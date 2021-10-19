В Киеве возле метро Выставочный центр начали сносить незаконные МАФы: фото, видео

В Киеве начали демонтаж незаконных МАФов возле станции метро Выставочный центр. Всего в планах снести более 40 киосков. Об этом в Facebook сообщил и.о. главы КП Киевблагоустрий Николай Бойко.

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"Демонтажные бригады КП Киевблагоустрий начали очистку от незаконных ВС масштабной локации возле ВДНХ. В планах демонтировать более 40 незаконных конструкций по поручению Департамента городского благоустройства. Уже первые ВС поехали на штрафплощадки коммунального предприятия", – написал Бойко.

По его словам, на месте демонтированных МАФов намерены обустроить зеленую зону.

Согласно опросу группы Рейтинг, 70% киевлян считают, что внешний вид малых архитектурных форм (МАФов) портит внешний вид города, а 23% не согласны с этим утверждением.

8 июля в Киеве под стенами КГГА и Офиса президента прошла акция, которая касалась утверждения новых правил размещения в Киеве малых архитектурных форм.

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Вадим Ребрина

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