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В Киеве возле метро Выставочный центр начали сносить незаконные МАФы: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 19:02
В Киеве возле метро Выставочный центр начали сносить незаконные МАФы: фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/mykola.bojko

В Киеве начали демонтаж незаконных МАФов возле станции метро Выставочный центр. Всего в планах снести более 40 киосков. Об этом в Facebook сообщил и.о. главы КП Киевблагоустрий Николай Бойко.

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"Демонтажные бригады КП Киевблагоустрий начали очистку от незаконных ВС масштабной локации возле ВДНХ. В планах демонтировать более 40 незаконных конструкций по поручению Департамента городского благоустройства. Уже первые ВС поехали на штрафплощадки коммунального предприятия", – написал Бойко.

В Киеве возле метро Выставочный центр начали сносить незаконные МАФы: фото, видео

В Киеве возле метро Выставочный центр начали сносить незаконные МАФы: фото, видео

По его словам, на месте демонтированных МАФов намерены обустроить зеленую зону.

В Киеве возле метро Выставочный центр начали сносить незаконные МАФы: фото, видео
  • Согласно опросу группы Рейтинг, 70% киевлян считают, что внешний вид малых архитектурных форм (МАФов) портит внешний вид города, а 23% не согласны с этим утверждением. 
  • 8 июля в Киеве под стенами КГГА и Офиса президента прошла акция, которая касалась утверждения новых правил размещения в Киеве малых архитектурных форм.

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Вадим Ребрина
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