В Киеве возле рынка на Лесной горела маршрутка: видео

По данным очевидцев, возгорание удалось потушить, жертв, вероятно, тоже нет

Сегодня утром недалеко от станции метро Лесная в Киеве загорелась маршрутка. Что стало причиной, пока неизвестно, сообщили в Facebook в dtp.kiev.ua.

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"В Киеве возле рынка на Лесной горела маршрутка. Потушили своими силами. Надеемся, обошлось без пострадавших. Причины возгорания неизвестны", – говорится в сообщении.

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Видео: Youtube/dtp.kiev.ua

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Дарья Мостовая

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