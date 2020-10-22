В Киеве возле рынка на Лесной горела маршрутка: видео
22.10.2020, 13:14
Загоревшаяся маршрутка на Лесной в Киеве (скриншот с видео)
По данным очевидцев, возгорание удалось потушить, жертв, вероятно, тоже нет
Сегодня утром недалеко от станции метро Лесная в Киеве загорелась маршрутка. Что стало причиной, пока неизвестно, сообщили в Facebook в dtp.kiev.ua.
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"В Киеве возле рынка на Лесной горела маршрутка. Потушили своими силами. Надеемся, обошлось без пострадавших. Причины возгорания неизвестны", – говорится в сообщении.
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Видео: Youtube/dtp.kiev.ua
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