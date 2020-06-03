В Киеве возобновили работу почти полтысячи детсадов

С 1 июня в столице возобновили работу 466 детских садов - те заведения, которые осуществили все необходимые меры для безопасной работы в условиях коронавирусной эпидемии. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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По его словам, персонал детсадов прошел инструктаж, как действовать в случае вспышки респираторного заболевания. Ежедневно детям на входе и персоналу измеряют температуру, в помещениях проводят дезинфекцию. Родителям в группы заходить запрещено.
Кличко рассказал, что сегодня в детсады в Киеве пошли почти 15 000 детей. До карантина в среднем сады ежедневно посещали более 55 000 детей.
Он также сообщил, что в 62 детсадах продолжаются плановые ремонтные работы.