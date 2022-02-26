В Киеве выдано более 25 000 единиц автоматического оружия и 10 млн патронов – Монастырский

Желающим защищать Киев выдали 25 000 единиц автоматического оружия и около 10 млн патронов, РПГ, гранаты. Об этом рассказал в своем обращении министр внутренних дел Денис Монастырский.

Чиновник также отметил самоорганизованность украинцев по всей стране: "Я горжусь и вижу, как люди защищают городки, села, улицы и дома. Самоорганизовуются, чтобы не было мародерства и грабежей".

Полиция сейчас вместе с военными обеспечивает надежный тыл, а также противодействует ДРГ, которые работают в разных городах, подчеркнул Монастырский.

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Ірина Петренко

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