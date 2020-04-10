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В Киеве за минувшие сутки заболели коронавирусом 13 человек, всего 348 случаев

В Киеве за минувшие сутки заболели коронавирусом 13 человек, всего 348 случаев - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
10.04.2020, 12:25

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что за минувшие сутки заболели COVID-19 двое врачей

В Киеве за минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 13 человек, всего зафиксировано 348 подтвержденных случаев. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, заболели восемь женщин в возрасте от 21 до 91 года, 14-летняя девочка, а также четверо мужчин от 35 до 71.

"Среди киевлян, которые заболели за минувшие сутки, двое медиков. В больницы столицы госпитализировали трех пациентов, другие лечатся дома, на самоизоляции под контролем врачей", - отметил Кличко, уточнив, что всего сделано в столице почти 3300 экспресс-тестов, а лабораторных тестов ПРЛ – 3500.

  • 9 апреля сообщалось, что за прошедшие сутки количество киевлян, заболевших COVID-19, увеличилось почти втрое в сравнении с предыдущими днями - на 41 человека. Из них 26 - обитатели Киево-Печерской лавры. 
  • 9 апреля Кличко сообщал, что в инфекционных отделениях киевских больниц в случае необходимости может быть установлено до 7000 коек.
  • По данным на утро 10 апреля, в Украине диагностировано 2203 заболевших коронавирусом, 69 человек умерли, 61 пациент выздоровел. За минувшие сутки - 311 новых случаев инфицирования COVID-19.

 

Арина Толина
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