В Киеве за минувшие сутки заболели коронавирусом 13 человек, всего 348 случаев

В Киеве за минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 13 человек, всего зафиксировано 348 подтвержденных случаев. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, заболели восемь женщин в возрасте от 21 до 91 года, 14-летняя девочка, а также четверо мужчин от 35 до 71.
"Среди киевлян, которые заболели за минувшие сутки, двое медиков. В больницы столицы госпитализировали трех пациентов, другие лечатся дома, на самоизоляции под контролем врачей", - отметил Кличко, уточнив, что всего сделано в столице почти 3300 экспресс-тестов, а лабораторных тестов ПРЛ – 3500.