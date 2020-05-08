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В Киеве за сутки 46 человек заболели COVID-19, впервые - три летальных случая

В Киеве за сутки 46 человек заболели COVID-19, впервые - три летальных случая - Фото
Иллюстративное фото: Andrea Canali/ЕРА
08.05.2020, 12:35

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что всего выздоровели 127 жителей столицы

За минувшие сутки в Киеве коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 46 человек, умерли три пациента. Об этом на брифинге сегодня заявил мэр города Виталий Кличко.

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"Впервые за время борьбы с пандемией в столице три летальных случая. Лабораторно подтверждены еще у 46 людей, среди них один медик. На сегодня в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

По его словам, 32 человека умерли. Среди заболевших - 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки - двух, восьми и 13 лет. Заразились 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

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Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом - 44 в тяжелом состоянии, пять из них-подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выздоровели в столице за прошедшие сутки 17 человек. "Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева", - уточнил Кличко.

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Арина Толина
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