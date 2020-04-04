В Киеве заболели 214 человек, за последние сутки - 25 новых случаев - Кличко

По состоянию на сегодня, 4 апреля, в Киеве зафиксированы 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Количество заболевших увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек: 15 женщин в возрасте от 23 до 65 лет, десять мужчин - от 17 до 68-ми лет.
По словам Кличко, в том числе заболели коронавирусом еще двое медиков.
Десять пациентов были госпитализированы в столичные больницы, 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Всего с начала пандемии 12 человек выздоровели, трое умерли.
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