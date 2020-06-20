В Киеве за сутки заболели коронавирусом 76 человек: динамика по районам - карта

Иллюстративное фото: Роман Балук

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 76 человек (сутками ранее - 92), в том числе двое медиков. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Кличко уточнил, что заразились 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 32 мужчины от 18 до 74 лет, пять девочек от 5 до 15 лет и три мальчика, которым два, семь и 17 лет.

По его словам, один случай за сутки - летальный. Всего от коронавируса умерли 97 жителей столицы.

На сегодня в Киеве зафиксированы 4252 подтвержденных случая COVID-19.

Выздоровели за минувшие сутки 59 человек, всего - 1391 пациентов.

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 15, Соломенском – 11, в Дарницком и Святошинском районах - по восемь случаев.

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Фото: пресс-служба Виталия Кличко

19 июня сообщалось , что в Киеве за сутки выявлены 92 новых случаев COVID-19.

в Украине заболели COVID-19 841 человек ( сутками ранее – 921), умерли девять человек (сутками ранее - 19), выздоровели 373 (сутками ранее - 586). По данным на 20 июня,

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