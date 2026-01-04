В Киеве задержали чиновника Киевтеплоэнерго из-за падения девушки в яму с кипятком
Следователи задержали чиновника коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" из-за падения несовершеннолетней девушки в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщают полиция Киева и столичная городская прокуратура.
Отмечается, что задержанный – руководитель участка КП. Ему готовится сообщение о подозрении за нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Также в суд подготовлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
2 января на проспекте Валерия Лобановского в Голосеевском районе произошел прорыв теплопроводной трубы системы отопления, в результате чего горячая вода вышла на поверхность, в результате чего пострадало два человека.
В яму с горячей водой упала 16-летняя девушка – она получила ожоги с поражением около 73% тела. Также пострадала 53-летняя женщина, которая получила ожоги ног.
Полицейские начали уголовное производство по двум статьям:
→ служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия;
→ нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.
