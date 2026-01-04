У Києві затримали посадовця Київтеплоенерго через падіння дівчини в яму з окропом

Керівнику дільниці готують підозру в порушенні правил безпеки під час виконання небезпечних робіт, що спричинило тяжкі наслідки

Затримання посадовця "Київтеплоенерго" (Фото: Київська міська прокуратура / Facebook)

Слідчі затримали посадовця комунального підприємства "Київтеплоенерго"через падіння неповнолітньої дівчини в яму з окропом, утворену внаслідок прориву тепломережі в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляють поліція Києва та столична міська прокуратура.

Зазначається, що затриманий – керівник дільниці КП. Йому готується повідомлення про підозру за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Також до суду підготовлено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

2 січня на проспекті Валерія Лобановського у Голосіївському районі стався прорив теплопровідної труби системи опалення, внаслідок чого гаряча вода вийшла на поверхню, в результаті чого постраждало дві людини.

У яму з гарячою водою впала 16-річна дівчина – вона отримала опіки з ураженням близько 73% тіла. Також постраждала 53-річна жінка, яка отримала опіки ніг.

Поліціянти розпочали кримінальне провадження за двома статтями:

→ службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки;

→ порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.