В Киеве временно закрыли три станции метро

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По техническим причинам в Киеве закрыли три станции метро: "Университет", "Театральная" и "Крещатик". Об этом в Facebook сообщает КП Киевметрополитен. По состоянию на 11:30, в Киевметрополитине заявили, что движение поездов возобновлено, а станции работают в привычном режиме.

"Внимание! Станцию "Крещатик" закрыто на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работают станции "Университет" и "Театральная". Движение по красной ветке организованно от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станция "Лесная". Просим прощения за неудобства! Информация будет обновляться", - написали в Киевметрополитене.

Вчера в Киеве заминировали "Театральную" - станция была закрыта на вход, выход и пересадку.