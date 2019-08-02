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В Киеве временно закрыли три станции метро

В Киеве временно закрыли три станции метро - Фото
Фото: LIGA.net
02.08.2019, 10:59

"Крещатик", "Университет" и "Театральная" закрыты на вход и выход

обновлено

По техническим причинам в Киеве закрыли три станции метро: "Университет", "Театральная" и "Крещатик". Об этом в Facebook сообщает КП КиевметрополитенПо состоянию на 11:30, в Киевметрополитине заявили, что движение поездов возобновлено, а станции работают в привычном режиме. 

"Внимание! Станцию "Крещатик" закрыто на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работают станции "Университет" и "Театральная". Движение по красной ветке организованно от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станция "Лесная". Просим прощения за неудобства! Информация будет обновляться", - написали в Киевметрополитене. 

Вчера в Киеве заминировали "Театральную" - станция была закрыта на вход, выход и пересадку. 

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метро киевметрополитен
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