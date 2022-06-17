В Киевраде зарегистрирован проект решения о переименовании станций метро

В Киевраде зарегистрирован проект решения о переименовании ряда станций столичного метрополитена по результатам электронного голосования.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Автор проекта решения депутат Виктор Брагинский, согласно результатам голосования, предложил переименовать:

- станцию "Берестейская" в станцию "Бучанская",

- станцию "Площадь Льва Толстого" в станцию "Василия Стуса",

- станцию "Героев Днепра" в станцию "Героев Украины",

- станцию "Минская" в станцию "Варшавская",

- станцию "Дружбы народов" в станцию "Ботаническая".

9 мая голосование по переименованию пяти станций метро Киева закончилось. Проголосовали 170 646 человек.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.