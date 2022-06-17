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В Киевраде зарегистрирован проект решения о переименовании станций метро

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 22:04
В Киевраде зарегистрирован проект решения о переименовании станций метро - Фото
Метро в Киеве (фото - КП Киевский метрополитен)

В Киевраде зарегистрирован проект решения о переименовании ряда станций столичного метрополитена по результатам электронного голосования.

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Автор проекта решения депутат Виктор Брагинский, согласно результатам голосования, предложил переименовать:

- станцию "Берестейская" в станцию "Бучанская",
- станцию "Площадь Льва Толстого" в станцию "Василия Стуса",
- станцию "Героев Днепра" в станцию "Героев Украины",
- станцию "Минская" в станцию "Варшавская",
- станцию "Дружбы народов" в станцию "Ботаническая".

  • 9 мая голосование по переименованию пяти станций метро Киева закончилось. Проголосовали 170 646 человек.
Вадим Ребрина
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