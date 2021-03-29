В киевском метро с 1 апреля не будут принимать зеленые карточки. И это не шутка
В столичном метрополитене напомнили, что 31 марта заканчивается срок действия транспортных (зеленых) карточек. Одновременно прекращают свою работу и сервисные центры подземки, сообщается на сайте киевского метро.
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С 1 апреля оплатить проезд в метро Киева можно будет при помощи:
- Kyiv Smart Card,
- бесконтактной банковской картой любой платежной системы,
- мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Card),
- разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного).
Пополнить счет синих карт Kyiv Smart Card можно дистанционно в приложении, а также в кассах или терминалах самообслуживания на станциях метрополитена.
- В начале февраля в киевском метро начали устанавливать сотни интеллектуальных камер видеонаблюдения.
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