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В киевском метро с 1 апреля не будут принимать зеленые карточки. И это не шутка

29.03.2021, 11:02
В киевском метро с 1 апреля не будут принимать зеленые карточки. И это не шутка - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В столичном метрополитене напомнили, что 31 марта заканчивается срок действия транспортных (зеленых) карточек. Одновременно прекращают свою работу и сервисные центры подземки, сообщается на сайте киевского метро.

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С 1 апреля оплатить проезд в метро Киева можно будет при помощи:

- Kyiv Smart Card,

- бесконтактной банковской картой любой платежной системы,

- мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Card),

- разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного).

Пополнить счет синих карт Kyiv Smart Card можно дистанционно в приложении, а также в кассах или терминалах самообслуживания на станциях метрополитена.

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Дарья Мостовая
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киев метро проезд метро Киев зеленая карточка
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