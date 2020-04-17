В Киевской духовной академии 19 положительных тестов на коронавирус

Киевская духовная академия (Фото - пресс-служба КДА)

В Киевской духовной академии и семинарии - 19 положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба КДА.

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Тестирование было проведено 14 по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко. Вечером 16 апреля была получена информация, что тесты троих преподавателей и 16 студентов положительные.

Все 19 человек на данный момент пребывают под наблюдением врачей в самоизоляции в общежитии Академии.

Результаты тестов, сделанных в КДА 15 апреля, пока еще неизвестны.

6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.

заболели 9 апреля о положительном тесте на коронавирус сообщил настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

13 апреля Лавру закрыли на карантин, в ней подтверждено более 80 случаев коронавируса.

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