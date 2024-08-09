В наземном транспорте Киева не работают валидаторы

Оплатить проезд можно только через сервис виртуальной валидации в приложении Киев Цифровой

Общественный транспорт (Иллюстративное фото: Киевский городской совет)

Утром в пятницу, 9 августа, в наземном транспорте Киева перестали работать валидаторы. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

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По информации КГГА, валидаторы не работают по техническим причинам. Специалисты уже оперативно восстанавливают оборудование.

О полном возобновлении работы валидаторов в КГГА пообещали сообщить дополнительно.

"Сейчас оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно только через сервис виртуальной валидации в городском приложении Киев Цифровой", – говорится в сообщении.

В городской администрации отметили, что контролеры предупреждены о технической неисправности и не будут штрафовать пассажиров, пока идут восстановительные работы.