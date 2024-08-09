В наземном транспорте Киева не работают валидаторы
Утром в пятницу, 9 августа, в наземном транспорте Киева перестали работать валидаторы. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
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По информации КГГА, валидаторы не работают по техническим причинам. Специалисты уже оперативно восстанавливают оборудование.
О полном возобновлении работы валидаторов в КГГА пообещали сообщить дополнительно.
"Сейчас оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно только через сервис виртуальной валидации в городском приложении Киев Цифровой", – говорится в сообщении.
В городской администрации отметили, что контролеры предупреждены о технической неисправности и не будут штрафовать пассажиров, пока идут восстановительные работы.
- 6 августа в Киеве на улице Глубочицкой в Шевченковском районе столкнулись трамваи, в результате чего шесть человек травмированы.
- В тот же день грузовик наехал на пешеходный мост на трассе "Киев-Одесса", в результате этого движение автомобилей в направлении столицы было временно перекрыто.