У наземному транспорті Києва не працюють валідатори

Сплатити за проїзд можна лише через сервіс віртуальної валідації у застосунку Київ Цифровий

Громадський транспорт (Ілюстративне фото: Київська міська рада)

Вранці в п’ятницю, 9 серпня, у наземному транспорті Києва перестали працювати валідатори. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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За інформацією КМДА, валідатори не працюють із технічних причин. Фахівці вже оперативно відновлюють обладнання.

Про повне відновлення роботи валідаторів в КМДА пообіцяли повідомити додатково.

"Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий", – йдеться у повідомленні.

В міській адміністрації зазначили, що контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи.