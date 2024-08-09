У наземному транспорті Києва не працюють валідатори
Вранці в п’ятницю, 9 серпня, у наземному транспорті Києва перестали працювати валідатори. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
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За інформацією КМДА, валідатори не працюють із технічних причин. Фахівці вже оперативно відновлюють обладнання.
Про повне відновлення роботи валідаторів в КМДА пообіцяли повідомити додатково.
"Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий", – йдеться у повідомленні.
В міській адміністрації зазначили, що контролери попереджені про технічну несправність і не штрафуватимуть пасажирів, поки триватимуть відновлювальні роботи.
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