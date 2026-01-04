В Оболонском районе Киева взорвалась машина, есть пострадавшие

В одном из районов столицы взорвался автомобиль, в полиции сообщили о пострадавших

Нацполиция (Иллюстративное фото: Нацполиция / Facebook)

В Оболонском районе Киева произошел взрыв внедорожника, в результате чего есть травмированные. Об этом сообщили в столичной полиции.

По предварительной информации, в результате взрыва есть травмированные. На место происшествия направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства дела и проводят первоочередные следственные действия.

В местных Telegram-каналах публикуют видео взрыва автомобиля. Сообщается, что место происшествия оцепили полицейские, также прибыли карета скорой и спасательная служба.