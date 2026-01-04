В Оболонському районі Києва вибухнула автівка, є потерпілі

В одному з районів столиці вибухнув автомобіль, у поліції повідомили про постраждалих

Нацполіція (Ілюстративне фото: Нацполіція / Facebook)

В Оболонському районі Києва стався вибух позашляховика, в результаті чого є травмовані. Про це повідомили в столичній поліції.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є травмовані. На місце події скеровано наряди поліції, кінологів, вибухотехніків та інші служби.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини справи та проводять першочергові слідчі дії.

У місцевих Telegram-каналах публікують відео вибуху автомобіля. Повідомляється, що місце події оточили поліціянти, також прибули карета швидкої і рятувальна служба.