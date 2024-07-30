В парке в центре Киева упало дерево: один человек погиб, еще трое пострадали – фото

Фото: Национальная полиция

Вечером во вторник, 30 июля, в результате падения дерева в столичном парке имени Тараса Шевченко погиб человек. Об этом сообщила полиция Киева.

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По информации правоохранителей, еще три травмированных человека (мужчина и две женщины) доставлены в больницу, одна из пострадавших в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о служебной халатности.

В полиции отметили, что сообщение о происшествии поступило около 20:00. Пострадавшие каретой скорой помощи были доставлены в больницу, где одна из женщин в результате полученных травм скончалась.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что дерево упало из-за сильных порывов ветра. Там заявили, что все коммунальные службы находятся на месте.

В КГГА посоветовали во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт; плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, а также воздержаться от прогулок в зеленых зонах.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

29 июля в Киеве приспустили главный флаг Украины из-за прогнозируемой непогоды. Сильный ветер прогнозировался и на 30 июля. По данным синоптиков, порывы достигали 15-20 метров в секунду.

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