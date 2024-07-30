У парку в центрі Києва впало дерево: одна людина загинула, ще троє постраждали – фото

Фото: Національна поліція

Ввечері у вівторок, 30 липня, внаслідок падіння дерева у столичному парку імені Тараса Шевченка загинула людина. Про це повідомила поліція Києва.

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За інформацією правоохоронців, ще трьох травмованих людей (чоловіка та двох жінок) доставлено до лікарні, одна з потерпілих у важкому стані. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про службову недбалість.

У поліції зазначили, що повідомлення про подію надійшло близько 20:00. Потерпілих каретою швидкої допомоги було доставлено до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що дерево впало через сильні пориви вітру. Там заявили, що всі комунальні служби на місці.

В КМДА порадили під час сильного вітру триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, а також утриматися від прогулянок в зелених зонах.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

29 липня у Києві приспустили головний прапор України через прогнозовану негоду. Сильний вітер прогнозували й на 30 липня. За даними синоптиків, пориви сягали 15-20 метрів в секунду.

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