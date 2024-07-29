Польщею пронісся буревій: частина країни – без електрики, рятувальників викликали 2800 разів

Унаслідок негоди загинула одна людина, ще двоє поранені

Наслідки негоди (Фото: Пожежна служба Польщі)

У Польщі вихідними в результаті сильних поривів вітру тисячі людей залишилися без електроенергії. Про це повідомило Польське радіо з посиланням на державну пожежну службу.

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Речник державної пожежної служби Кароль Кєжковский розповів, надзвичайники виїжджали на виклики понад 2800 разів. Унаслідок негоди одна людина загинула, двоє травмовані.

Найбільше інцидентів зафіксували у Мазовецькому та Вармінсько-Мазурському воєводствах, зазначив Кєжковский. Також рятувальники виїжджали на виклики через негоду у Куявсько-Поморському, Лодзинському воєводствах і на Підляшші.

Після буревію на Підляшші приблизно 10 000 споживачів залишаються без електроенергії. Як розповіли у Польській енергетичній групі, негода пошкодила інфраструктуру.

Синоптики попередили, що сильний вітер у північно-східних районах буде зберігатися до опівночі.

Reuters писало, що неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем за всю історію спостережень у світі. Середня температура повітря на поверхні цього дня досягла 17,09 градусів за Цельсієм.

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