21 липня стало найспекотнішим днем у світі за всю історію спостережень

Середня температура повітря на поверхні цього дня досягла 17,09 градусів за Цельсієм

Ілюстративне фото: Will Oliver/EPA

Неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем за всю історію спостережень у світі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Службу моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus.

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За інформацією кліматологів, глобальна середня температура повітря на поверхні цього дня досягла 17,09 градусів за Цельсієм. Це трохи вище попереднього рекорду, встановленого в липні 2023 року в 17,08 градусів за Цельсієм.

Служба моніторингу клімату ЄС підтвердила Reuters, що 21 липня був побитий рекорд середньодобової температури, який фіксується з 1940 року. У 2023 році рекорд був побитий чотири дні поспіль, з 3 до 6 липня, коли зміна клімату, спричинена спалюванням викопного палива, призвела до екстремальної спеки в Північній півкулі, пишуть журналісти.

Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року (13 місяців поспіль) тепер вважається найспекотнішим на планеті з початку ведення спостережень проти відповідного місяця попередніх років, розповіли кліматологи.

У матеріалі Reuters йдеться, що 2024 рік може перевершити 2023 рік як найспекотніший із моменту початку спостережень, оскільки зміни клімату і природний погодний феномен Ель-Ніньо, який закінчився у квітні, призвели до того, що цього року температура повітря стала ще вищою.

ДОВІДКА. Ель-Ніньйо перекладається з іспанської як "дитя", "хлопчик". Це характерне для екваторіальної зони Тихого океану екстремально тепле значення температури води й атмосферного тиску. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 градусів за Цельсієм) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 млн квадратних кілометрів.