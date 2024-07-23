21 липня стало найспекотнішим днем у світі за всю історію спостережень
Неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем за всю історію спостережень у світі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Службу моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
За інформацією кліматологів, глобальна середня температура повітря на поверхні цього дня досягла 17,09 градусів за Цельсієм. Це трохи вище попереднього рекорду, встановленого в липні 2023 року в 17,08 градусів за Цельсієм.
Служба моніторингу клімату ЄС підтвердила Reuters, що 21 липня був побитий рекорд середньодобової температури, який фіксується з 1940 року. У 2023 році рекорд був побитий чотири дні поспіль, з 3 до 6 липня, коли зміна клімату, спричинена спалюванням викопного палива, призвела до екстремальної спеки в Північній півкулі, пишуть журналісти.
Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року (13 місяців поспіль) тепер вважається найспекотнішим на планеті з початку ведення спостережень проти відповідного місяця попередніх років, розповіли кліматологи.
У матеріалі Reuters йдеться, що 2024 рік може перевершити 2023 рік як найспекотніший із моменту початку спостережень, оскільки зміни клімату і природний погодний феномен Ель-Ніньо, який закінчився у квітні, призвели до того, що цього року температура повітря стала ще вищою.
Ель-Ніньйо перекладається з іспанської як "дитя", "хлопчик". Це характерне для екваторіальної зони Тихого океану екстремально тепле значення температури води й атмосферного тиску.
Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 градусів за Цельсієм) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 млн квадратних кілометрів.
- 3 червня BBC писало, що Індію охопила аномальна спека, внаслідок якої за три дні загинули понад 50 людей.
- 15 липня Центральна геофізична обсерваторія повідомила, що впродовж трьох днів, 12-14 липня, у Києві були зафіксовані сім температурних рекордів.